Два года колонии получил военнослужащий на Кубани, почти 10 лет уклонявшийся от службы

12.01.18 12:18

© РИА Новости. Максим Блинов

12 января. Interfax-Russia.ru - Военный суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор рядовому Руслану Правилову, уклонившемуся от несения военной службы, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по ЮВО Диана Еловская.

"Следователями установлено, что в сентябре 2007 года по окончании отпуска Р.Правилов не прибыл к месту службы, скрываясь в населенных пунктах Ростовской области и Краснодарского края. В декабре 2016 года он был задержан полицией", - сказала собеседница агентства.

В отношении Р.Правилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.338 УК РФ (неявка к месту службы в целях уклонения от прохождения военной службы). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.