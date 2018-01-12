Современный спорткомплекс открыл глава Карачаево-Черкесии в одном из поселений республики

12.01.18 15:55

© РИА Новости. Александр Вильф

12 января. Interfax-Russia.ru - Современный многофункциональный спортивный комплекс площадью более 500 кв. метров торжественно открыли в ауле Кызыл Октябрь Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

"Красный Октябрь славится своей сильной школой спортивной борьбы, единоборств. Абсолютно уверен, что из этого спорткомплекса выйдет большое количество чемпионов. Очень рад и тому, что здесь принято решение, что не только мальчишки будут заниматься, но и наши девочки. Уверен, что он также станет спортивным центром и для взрослого населения аула", - отметил на торжественной церемонии глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что в рамках исполнения поручений главы государства по вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом в КЧР за 6 лет открылись более 50 спортивных объектов. В результате число людей, занимающихся спортом, выросло в три раза - с 11% до 37% от общего числа жителей региона.

В новом современном спорткомплексе оборудован спортивный зал с сектором тренажеров для физических упражнений.

Здесь местные жители смогут заниматься разными видами спорта, в том числе вольной борьбой и борьбой на поясах. Также созданы условия для занятий художественной гимнастикой для девочек.

В спортивном комплексе установлены зрительские трибуны на 200 мест.

На территории, прилегающей к спортивному объекту, оборудована баскетбольная площадка и поле для занятий мини-футболом.