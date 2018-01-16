Пермские власти после ЧП в школе предложили отслеживать поведение детей "группы риска" в соцсетях

16.01.18 08:41

© РИА Новости. Игорь Катаев

16 января. Interfax-Russia.ru - Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил организовать мониторинг поведения детей из "групп риска" в соцсетях, чтобы усилить безопасность школ, сообщается на странице пермской мэрии в понедельник.

"Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми "групп риска", семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача - сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем", - приводятся в сообщении слова мэра.

По мнению регионального детского омбудсмена Светланой Денисовой, правильным является также решение проверить все частные охранные предприятия, работающие в учреждениях соцферы Перми.

"Она считает, что речь должна идти о проверке должностных инструкций охранников, и усилении контроля за исполнением этих инструкций", - говорится в сообщении.

В ближайшее время в каждой пермской школе проведут собрания, где с родителями проведут разъяснительные беседы.

На сайте краевого омбудсмена по правам ребёнка также сообщается, что школьники и родители, чьи дети пострадали от рук нападавших, будут приняты в городском психологическом центре.

"Им будет предложена самая квалифицированная помощь. Решается вопрос о материальной помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в понедельник в школе N127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы.

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. Один из подростков, по данным детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

Сообщалось также, что детский омбудсмен по региону С.Денисова заявила о необходимости проведения проверок в школах Перми после инцидента. По ее мнению, причиной инцидента мог стать затянувшийся конфликт между зачинщиками.