Stadler рассматривает Татарстан для локализации производства в России

23.03.18 16:51

© РИА Новости. Максим Блинов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Швейцарский концерн Stadler рассматривает Татарстан для локализации своего производства в России, сообщила пресс-служба президента республики Рустама Минниханова по итогам встречи с владельцем и главой концерна Петером Шпулером (Peter Spuhler).

"Сегодня Stadler планирует локализировать свое производство в России. В качестве потенциальной площадки рассматривается республика Татарстан", - говорится в пресс-релизе.

Р.Минниханов отметил на встрече, что в Татарстане широко развито машиностроение, налажена системная работа с инвесторами и действует несколько инфраструктурных площадок, в том числе особая экономическая зона, где обеспечен льготный режим для резидентов.

"Татарстан для локализации своих производственных линий уже выбрали многие мировые компании. Для вас мы также готовы оказать необходимое содействие", - сказал он, пригласив представителей Stadler лично ознакомиться с инфраструктурой региона и условиями для развития производства железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что концерн обсуждал с министерством транспорта РФ вопросы продвижения на российский рынок подвижного состава Stadler, создания в России предприятия по производству и техническому обслуживанию подвижного состава. Компания отмечала, что у нее большой опыт в сфере производства подвижного состава для высокоскоростных магистралей, а также городского рельсового транспорта - трамваев и метропоездов.

П.Шпулер уточнял, что концерн планирует локализовать производство в России и может перенести все необходимые технологии из Швейцарии и Германии. Также он сообщал, что Stadler готов к локализации производства в РФ, если найдет "правильного партнера".

Stadler производит железнодорожный подвижной состав - междугородние и высокоскоростные поезда, сочлененные электропоезда регионального и пригородного сообщения, составы для метрополитена, низкопольные трамваи. Кроме того, в линейке продукции Stadler - двухсистемные локомотивы, сочлененные поезда и пассажирские вагоны, включая дизель-электрический локомотив. Головной офис компании находится в Швейцарии, заводы также расположены в Германии, Испании, Польше, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландах, Белоруссии, Алжире, Австралии и США.