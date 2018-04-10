Назначен новый гендиректор "Саратовских авиалиний"

11.04.18 11:10

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет директоров АО "Саратовские авиалинии" в среду принял решение назначить гендиректором компании Игоря Натыкана, ранее занимавшего должность директора аэропорта "Саратов Центральный" (принадлежит "Саратовским авиалиниям"), говорится в сообщении на сайте АО.

"Игорь Николаевич Натыкан знает хорошо специфику работы авиапредприятия, первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время авиакомпании. Считаю, что вопросы, которые перед ним стоят, будут оперативно реализованы", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров АО "Саратовские авиалинии" Юрия Давыдова.

И.Натыкан, 1956 года рождения, закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации, трудится на саратовском авиапредприятии более 27 лет.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Саратовских авиалиний" принял решение досрочно прекратить полномочия Алексея Вахромеева в качестве гендиректора авиакомпании и расторгнуть трудовой договор с ним 11 апреля.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", А.Вахромеев руководил авиакомпанией с 2016 года.

Сообщалось также, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья, тогда погиб 71 человек. После катастрофы несколько раз сообщалось об инцидентах с участием авиалайнеров компании.

Росавиация, изучив заявку перевозчика на снятие ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148, предложила ему добровольно прекратить авиационную деятельность.

Глава Росавиации Александр Нерадько на прошлой неделе сообщил, что ведомство проводит дополнительные проверки "Саратовских авиалиний" в связи с "полной безответственностью" гендиректора авиакомпании. "Произошла катастрофа, Росавиация ввела ограничение на эксплуатацию Ан-148, и, казалось бы, эта тяжелая катастрофа должна быть уроком для всех. Через некоторое время авиакомпания подает заявку в Росавиацию на возобновление полетов на Ан-148, и в этой заявке мы видим данные о погибших членах экипажа и самолете, который разбился. Это свидетельствует о полной безответственности тех лиц, которые подписывали эту заявку", - заявил А.Нерадько.