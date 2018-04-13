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13.04.18 21:24

Траур объявлен в Вологодской области после гибели семи человек в ДТП

© РИА Новости. Игорь Зарембо
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Управление МВД по Вологодской области подтвердило гибель семи человек в столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе "Вологда - Новая Ладога" в Череповецком районе.

"Авария произошла около 18 часов. Микроавтобус "Фольксваген" шел по маршруту Великий Устюг-Череповец, в нем было девять человек. Навстречу выехала фура "Вольво", на 110-м километре дороги "Вологда - Новая Ладога" произошло ДТП. В результате погибло семь человек, двое пострадали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

В пресс-службе УВД по региону отметили, что детей среди погибших нет.

"В автоаварии погибло семь человек, среди них нет несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия выясняются. Оперативный штаб на месте аварии возглавил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Региональное управление СКР сообщило, что по факту аварии ведется доследственная проверка.

В то же время, осведомленный источник «Интерфакса» сообщил о 13 погибших в аварии.

"По предварительным данным, скончались тринадцать человек", - сказал собеседник агентства.

Водитель фуры доставлен в полицию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД.

"В результате ДТП погибли 7 человек, ехавших в микроавтобусе, двое человек с травмами доставлены в больницу. Водитель фуры получил легкие травмы и от госпитализации отказался, сейчас он находится в отделении полиции УМВД России по Череповецкому району. Обстоятельства и причины аварии выясняются", - отметил собеседник агентства.

Правительство Вологодской области объявило траур в связи с гибелью семи человек в ДТП , сообщил в Twitter губернатор Олег Кувшинников.

"Принял решение завтра, 14 апреля, объявить на один день на территории региона траур. В этой связи прошу глав городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия", - написал он.

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