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16.04.18 17:08

Фонд поддержки исследований Цимлянского водохранилища хотят создать в Ростовской области

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
16 апреля. Interfax-Russia.ru – Фонд, целью работы которого станет, в том числе, оздоровление Цимлянского водохранилища и Дона, предложили создать в Ростовской области, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

"Вопрос оздоровления Цимлянского водохранилища находится в разных сферах деятельности человека. Это водоснабжение и отведение, рыбные запасы, транспорт. Южный федеральный университет предложил создать такой фонд, который бы работал на оздоровление Дона и водохранилища. Я думаю, к этому подключатся предприятия, РАН и региональная корпорация развития", - сказал В.Гончаров.

Он пояснил, что средства фонда будут направляться на работы, связанные в том числе, с оздоровлением Цимлянского водохранилища. "Это будут добровольные пожертвования. В нем должны быть как раз те организации, которые наносят вред воде. Транспортники, например. И те, кто заинтересован в хорошей экологии", - отметил замгубернатора.

Научное сообщество и чиновники Ростовской области в рамках круглого стола "Научные, проектные и технологические аспекты оздоровления Цимлянского водохранилища и реки Дон" обсудили проблемы водных биоресурсов региона.

По словам экспертов, основные факторы, негативно сказывающиеся на состоянии экосистемы Цимлянского водохранилища, - интенсивное разрушение береговой линии и, как следствие, заиливание дна, снижение проточности, развитие сине-зеленых водорослей, снижение биопродуктивности. В последние несколько лет наблюдается серьезное снижение уровня водохранилища, а также Нижнего Дона.

"Существует федеральная программа оздоровления Цимлянского водохранилища. В ней достаточно много мероприятий, часть из них подкреплена финансово, часть пока нет", - напомнил В.Гончаров.

По мнению некоторых участников обсуждения, помочь водохранилищу может строительство Багаевского гидроузла.

"Багаевский гидроузел позволяет обезопасить судоходство. Если хоть один танкер сядет на мель, весь Нижний Дон может ожидать экологическая катастрофа. Гидроузел необходим тогда, когда у нас маловодье. Если с водой все хорошо – то он так спроектирован, что можно считать, что его нет, он ничему не мешает", - считает начальник отдела ФГБНУ "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" Виктор Шкура.

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