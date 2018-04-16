Три десятка кораблей Черноморского флота отработали действия по уничтожению воздушных целей

16.04.18 17:43

© РИА Новости. Виталий Тимкив

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Корабельные расчёты противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота провели тренировку по противовоздушной обороне, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

"В пунктах базирования ЧФ дежурными сменами центров управления, корабельными и расчётами постов противовоздушной обороны проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника", - сказал В.Трухачев.

Он пояснил, что в ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.

"В тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота, находящихся в различных пунктах базирования" - сказал В.Трухачев.