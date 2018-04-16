Семь пассажирских самолетов из-за тумана в Москве сели в Нижнем Новгороде и Белгороде

17.04.18 09:37

© РИА Новости. Максим Блинов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Семь рейсов не смогли приземлиться в Москве и отправились на запасные аэродромы утром во вторник из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

"Сильный туман воспрепятствовал посадке шести рейсов в "Домодедово". Экипажи приняли решение уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород. Еще один рейс не смог приземлиться во "Внуково" и отправился на запасной аэродром в Белгород", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что все рейсы внутренние, проблем с приземлением международных рейсов нет.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс. Расписание" в московских аэропортах задержано 29 рейсов. Больше всего рейсов задержано во "Внуково" - 14, еще 11 - в "Домодедово" и четыре в "Шереметьево"; шесть рейсов из "Домодедово" отменены.

В ночь с понедельника на вторник после нескольких засушливых дней в Москве пролился дождь. К утру влага начала испаряться, образуя, преимущественно на юге и юго-западе Москвы и в прилегающих районах, туман.