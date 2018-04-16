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17.04.18 09:37
Семь пассажирских самолетов из-за тумана в Москве сели в Нижнем Новгороде и Белгороде
"Сильный туман воспрепятствовал посадке шести рейсов в "Домодедово". Экипажи приняли решение уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород. Еще один рейс не смог приземлиться во "Внуково" и отправился на запасной аэродром в Белгород", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что все рейсы внутренние, проблем с приземлением международных рейсов нет.
Между тем, по данным сервиса "Яндекс. Расписание" в московских аэропортах задержано 29 рейсов. Больше всего рейсов задержано во "Внуково" - 14, еще 11 - в "Домодедово" и четыре в "Шереметьево"; шесть рейсов из "Домодедово" отменены.
В ночь с понедельника на вторник после нескольких засушливых дней в Москве пролился дождь. К утру влага начала испаряться, образуя, преимущественно на юге и юго-западе Москвы и в прилегающих районах, туман.
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