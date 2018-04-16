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17.04.18 09:42

ЦБ подал в суд иск о банкротстве севастопольского банка ВВБ, лишенного лицензии

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Отделение Центробанка РФ по Севастополю обратилось в Арбитражный суд города с иском о признании банкротом банка ВВБ (Севастополь), говорится в картотеке судебных дел.

Заявление о признании финучреждения банкротом датировано 13 апреля. Иск пока не принят к производству.

Третьим лицом выступает Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщалось, ЦБ с 9 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВВБ.

"Деятельность руководства банк привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк ВВБ с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов", - говорилось в сообщении регулятора.

В севастопольском финучреждении назначена временная администрация.

Банк ВВБ - участник системы страхования вкладов.

ВВБ по итогам 2017 года занял 182-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе РФ.

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