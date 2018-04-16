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17.04.18 09:42
ЦБ подал в суд иск о банкротстве севастопольского банка ВВБ, лишенного лицензии
Заявление о признании финучреждения банкротом датировано 13 апреля. Иск пока не принят к производству.
Третьим лицом выступает Агентство по страхованию вкладов.
Как сообщалось, ЦБ с 9 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВВБ.
"Деятельность руководства банк привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк ВВБ с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов", - говорилось в сообщении регулятора.
В севастопольском финучреждении назначена временная администрация.
Банк ВВБ - участник системы страхования вкладов.
ВВБ по итогам 2017 года занял 182-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе РФ.
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