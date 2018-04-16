Хищение электроэнергии на 9 млн рублей выявлено в нижегородском Дворце спорта

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17 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения электроэнергии в здании Дворца спорта профсоюзов в Советском районе Нижнего Новгорода.
Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"- сообщает во вторник, что специалисты компании обнаружили факт неучтенного энергопотребления в своих сетях.
"В ходе проверки электроустановок Дворца спорта профсоюзов специалисты "Нижновэнерго" и сотрудники правоохранительных органов выявили перепрограммированные приборы учета электроэнергии", - говорится в сообщении.
Факт вмешательства в работу приборов учета был подтвержден заводом-изготовителем счетчиков.
"В результате незаконных действий неустановленных лиц филиалу "Нижновэнерго" причинен ущерб на сумму более 9,4 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по .п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере").
Нижегородский Дворец спорта профсоюзов - одно из самых известных спортивных сооружений города. В здании проходят важные хоккейные матчи, баскетбольные игры и ледовые шоу.
Дворец является главной домашней ареной хоккейного клуба "Торпедо" и женской хоккейной команды "Скиф". Также здесь располагаются школа фигурного катания, секция по шорт-треку, детская хоккейная школа, организуются ночные массовые катания и катания выходного дня.
На площадке перед комплексом проходят праздничные концерты, шоу и значимые городские мероприятия.