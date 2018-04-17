Задержана преступная группа, подозреваемая в обналичивании около 1 млрд рублей в Ростове-на-Дону

17.04.18 13:27

© РИА Новости. Андрей Стенин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Ростове-на-Дону задержали шестерых членов преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

"По предварительным данным, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконной деятельности подозреваемые вывели около одного миллиарда рублей", - сказала И.Волк.

Она отметила, что для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей.

При обыске в домах членов банды и подконтрольных им организациях были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

В состав организованной группы входили директор организации с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

Пропив них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)