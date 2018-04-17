Крым и Турция являются самыми дешевыми направлениями для отдыха на майские праздники

17.04.18 14:43

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Турция и Крым - самые дешевые направления для путешествия на майские праздники, Греция - самое дорогое, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Самые дешевое российское направление с вылетом 28 апреля - а это самая популярная дата в этом году - Крым, поездка туда обойдется в 38-40 тыс. на двоих за неделю с завтраками. Турция также входит в пятерку наиболее экономичных направлений: средняя цена порядка 22-25 тыс. с перелетом и проживанием в отеле по системе all inclusive. Турция чуть дороже Крыма, но востребованность большая", - сказала М.Ломидзе во вторник на брифинге.

Среди недорогих направлений М.Ломидзе также назвала Сочи и Анапу. Цены на отдых в Сочи, по ее словам, сопоставимы с Турцией - 45-50 тыс. на двоих на неделю, включая перелет и трехразовое питание в бюджетном сегменте. При этом спрос на российский курорт, как подчеркнула М.Ломидзе, вырос у туроператоров на 40-50, и иногда и 100%.

При этом, по ее словам, самое дорогое направление для путешествия на майские праздники - Греция, поездка туда обойдется в 98 тыс. рублей на двоих за неделю с проживанием в отеле all inclusive. "Но Греция "подгорает", сейчас предложение превышает спрос, и мы думаем, что в ближайшее время появятся туры по сниженным ценам", - уточнила М.Ломидзе.