Гибель пяти сотрудников ресторана в Уфе стала следствием совмещения колодцев канализации и воды

17.04.18 14:59

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Совмещение колодцев воды и канализации могло привести к гибели пяти человек на территории ресторана в Уфе, заявил мэр города Ирек Ялалов на совещании во вторник.

"Вместо того, чтобы построить две трассы - водопровод и канализацию, они построили одну, в один колодец все затолкали. Как можно совмещать колодец канализационный и водопроводный? Это же заранее была заложена смертельная бомба, рано или поздно это должно было случиться. И это случилось", - сказал И.Ялалов.

В связи с инцидентом мэр поручил главам районов провести внеплановые инструктажи по технике безопасности на предприятиях, имеющих на балансе такие сооружения.

"Надо вообще сделать анализ, сколько у нас таких инженерных объектов на частных территориях", - добавил он.

Днем 13 апреля на территории ресторанного комплекса "Пристань" на Бельской улице в Уфе в колодце канализационной системы погибли пять сотрудников заведения, еще один госпитализирован.

Предположительно, мужчины отравились скопившимся в колодце газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительной версии следствия, один из рабочих ресторана спустился в колодец на территории заведения, чтобы включить воду, и потерял сознание. Увидевшие это остальные работники начали спасать его, но также потеряли сознание.

Четверо из пяти погибших являлись гражданами Армении.