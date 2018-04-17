Росавиация разрешила полеты из аэропорта Нальчика после ремонта ВПП

17.04.18 17:59

© РИА Новости. Александр Полегенько

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Комиссия Южного межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации пришла к вводу о готовности аэропорта Нальчик к приему воздушных судов после ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Комиссия работала в аэропорту с 10 по 12 апреля, оценивая качество покрытия после ремонта не только ВПП, но и рулежных дорожек, мест стоянки воздушных судов.

"В ходе ремонта были устранены недостатки, выявленные ранее на аэродроме, поэтому выдано разрешение на прием самолетов",- отметил представитель Росавиации.

Вместе с тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на основании выводов комиссии начальник Южного МТУ Росавиации 12 апреля подписал решение об отстранении от дальнейшей эксплуатации двух из трех имеющихся в аэропорту пожарных автомобилей. "Аэропорт Нальчик сертифицирован по седьмому уровню требуемой пожарной защиты (всего таких уровней 9), что предполагает нахождение на дежурстве трех пожарных машин с расчетами. После отстранения двух из них возможно обеспечение, максимум, третьего уровня, а это обслуживание малой авиации", - сказал он, уточнив, что два автомобиля эксплуатировались более 30 лет. Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановила полеты в аэропорт Нальчика, так как посчитала небезопасным состояние аэродрома.