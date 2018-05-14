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14.05.18 12:25
Более 10 тыс. человек принимают участие в шахматном фестивале "Дон-2018. Год детского спорта" в Ростовской области
"В фестивале "Дон-2018 Год детского спорта" примут участие более 10 тысяч спортсменов и любителей шахмат", - сказал И.Гуськов.
Он отметил, что в соревнованиях принимают участие шахматисты от 8 и до 80 лет, из различных субъектов федерации. В программе мероприятия турниры по быстрым шахматам, блицтурнир, шахматная викторина, сеансы одновременной игры с участием детско-юношеской сборной команды России, членов клуба Prof.Chess.Club.
Ростовская область занимает лидирующую позицию в России по развитию данного спорта среди детей, более тысячи школ региона задействованы в шахматном всеобуче.
"Шахматный всеобуч по инициативе губернатора Ростовской области реализуется во всех школах области с 2012 года. За шесть лет реализации всеобуча на Дону удалось приобщить к этой игре более 160 тыс. школьников, ребята научились не только рассуждать и мыслить логически, но и самостоятельно принимать свое собственное решение", - добавил И.Гуськов.
В поддержку фестиваля с 14 по 16 мая в городах и районах области пройдут более 500 турниров среди обучающихся общеобразовательных школ, реализующих "Всеобуч по шахматам". В них примут участие более 11 тыс. школьников Ростовской области.
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