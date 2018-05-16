Евкуров не собирается отправлять в отставку ингушское правительство

16.05.18 12:14

© РИА Новости. Григорий Сысоев

16 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не планирует полную смену правительства.

"Слухи о том, что якобы правительство распускают, беспочвенны. Председатель правительства уже набрал опыт, и без моих вмешательств многие проекты успешно реализуются", - сообщил ингушский лидер журналистам.

Но при этом руководитель региона отметил, что некоторые рокировки в кабинете министров все же планируются.

"Но масштабных изменений не будет", - пояснил Ю.-Б.Евкуров.

Он также прокомментировал освобождение от занимаемой должности министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Улана Евлоева и назначение на этот пост бывшего замруководителя администрации главы республики Муслима Яндиева.

"Евлоев сам просился на другую работу, у него лучше получается в плане переговоров, налаживания отношений с людьми. Думаю, они оба справятся с задачами, которые стоят перед ними ", - сказал Ю.-Б.Евкуров.

Ранее сообщалось, что М.Яндиев, который занимал должность замруководителя администрации главы региона, начальника управления внутренней политики, назначен министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации. У. Евлоев, возглавлявший это министерство, в дальнейшем будет заниматься межнациональной политикой и религиозными вопросами уже в должности помощника-советника главы региона.

М.Яндиев в 2013 году был избран мэром Карабулака, до этого он возглавлял общественную приемную главы и правительства республики. В декабре 2016 года он был назначен заместителем руководителя администрации главы республики - начальником управления внутренней политики. На этом посту М.Яндиев занимался вопросами взаимодействия органов власти с общественными институтами.

У.Евлоев руководил Миннацем с февраля 2016 года.

18 ноября 2016 года Депутаты Народного собрания Ингушетии на заседании большинством голосов проголосовали за назначение Руслана Гагиева председателем правительства республики. Его кандидатура на этот пост на рассмотрение Заксобрания вносил руководитель субъекта.