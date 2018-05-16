Число лесных пожаров в Башкирии выросло почти в 3 раза

16.05.18 12:49

© РИА Новости. Яков Андреев

16 мая. Interfax-Russia.ru - Количество лесных пожаров в Башкирии c января по 15 мая выросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов в среду.

"С начала пожароопасного сезона в лесном фонде зарегистрировано 70 пожаров на общей площади 534 га, при этом за аналогичный период прошлого года - 24 пожара на площади 338 га", - сказал министр на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" в Уфе.

По его мнению, рост числа лесных пожаров связан с бесснежной зимой и частыми сильными ветрами в первой декаде мая. Кроме того, по его словам, сказалось безответственное отношение населения, в основном, туристов, охотников, рыбаков при посещении лесов.

Так, по данным М.Шарафутдинова, причиной большинства лесных пожаров (60 из 70) стал человеческий фактор, восемь возгораний начались от сельхозпалов, два - от грозового разряда. Предварительный ущерб только по 45 пожарам составил более 200 тыс. рублей, а затраты на их тушение превысили 800 тыс. рублей.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов, также участвующий в пресс-конференции, отметил, что все поступившие материалы по лесным возгораниям в настоящее время находятся в производстве органов дознания.

"Ни один случай у нас не остается без внимания, у каждого пожара есть виновное лицо - фамилия, имя, отчество", - подчеркнул он.

По данным Э.Идрисова, с начала года за нарушение требований пожарной безопасности в лесах привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 450 тыс. рублей 178 человек, должностных лиц и организаций.