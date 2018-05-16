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16.05.18 15:13
Боеприпасы в Пугачево вновь начали взрываться из-за природного пожара, эвакуация жителей поселка не требуется
"Из-за загорания сухой травы взрываются снаряды", - сказал он.
По его словам, это произошло в полутора километрах от жилого поселка.
Эвакуация жителей не требуется, добавил он. "Все под контролем, угрозы жизни для населения нет никакой", - подчеркнул Э.Султанов.
В ночь на 3 июня 2011 года на 102 артиллерийском арсенале в Удмуртии произошел пожар, сопровождавшийся взрывами снарядов. Погиб один военнослужащий, пострадали 100 человек, более 28 тыс. жителей были эвакуированы из прилегающих поселков, взрывами было повреждено свыше 3 тыс. домов в 32 населенных пунктах. Основной причиной ЧП называлось несоблюдение требований взрывопожаробезопасности при работах с боеприпасами.
4 мая 2015 года в двух километрах от поселка загорелась трава, в результате чего произошла детонация снарядов, оставшихся после взрыва на арсенале. Площадь пожара составила более 2 га. И власти, и МЧС, и военные сообщали, что угрозы для жителей нет.
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