Боеприпасы в Пугачево вновь начали взрываться из-за природного пожара, эвакуация жителей поселка не требуется

16.05.18 15:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 мая. Interfax-Russia.ru - Возгорание сухой травы вновь вызвало взрывы близ удмуртского поселка Пугачево, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Поволжье" глава муниципального образования Эдуард Султанов.

"Из-за загорания сухой травы взрываются снаряды", - сказал он.

По его словам, это произошло в полутора километрах от жилого поселка.

Эвакуация жителей не требуется, добавил он. "Все под контролем, угрозы жизни для населения нет никакой", - подчеркнул Э.Султанов.

В ночь на 3 июня 2011 года на 102 артиллерийском арсенале в Удмуртии произошел пожар, сопровождавшийся взрывами снарядов. Погиб один военнослужащий, пострадали 100 человек, более 28 тыс. жителей были эвакуированы из прилегающих поселков, взрывами было повреждено свыше 3 тыс. домов в 32 населенных пунктах. Основной причиной ЧП называлось несоблюдение требований взрывопожаробезопасности при работах с боеприпасами.

4 мая 2015 года в двух километрах от поселка загорелась трава, в результате чего произошла детонация снарядов, оставшихся после взрыва на арсенале. Площадь пожара составила более 2 га. И власти, и МЧС, и военные сообщали, что угрозы для жителей нет.