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16.05.18 17:02
Власти Кубани создают оперативные штабы, опасаясь заторов в направлении Крымского моста
16 мая. Interfax-Russia.ru - Оперативные штабы по контролю ситуации на автодорогах и координации работы оперативных служб в летний сезон 2018 года сформируют в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в среду.
"До старта летнего сезона остаются считанные дни. Чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо создать оперативный штаб, который будет отслеживать ситуацию на курортах, особое внимание уделив транспортной составляющей. В его состав должны войти представители дорожных предприятий. Такие же штабы должны быть и в муниципалитетах", - заявил глава региона на проходящем в Анапе заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.
Одним из приоритетных вопросов, по словам губернатора, является организация придорожного сервиса по направлению к Крымскому мосту и Сочи, где в июне 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
"Поручаю в приоритетном порядке подготовить временные схемы размещения ларьков с водой, питанием, чтобы при возникновении заторов на дорогах люди не испытывали дискомфорт", - подчеркнул В.Кондратьев.
Накануне В.Кондратьев сообщил журналистам, что с открытием движения по Крымскому мосту курорты Черноморского побережья Кавказа и Крыма будут принимать ежегодно свыше 21 млн туристов в год. Турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет на 30% - 6,2 млн до 8 млн человек в год.
В 2017 году Краснодарский край принял рекордное количество - около 16 млн отдыхающих.
Крг ст
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