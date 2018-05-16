Власти Кубани создают оперативные штабы, опасаясь заторов в направлении Крымского моста

16.05.18 17:02

© РИА Новости. Григорий Сысоев

16 мая. Interfax-Russia.ru - Оперативные штабы по контролю ситуации на автодорогах и координации работы оперативных служб в летний сезон 2018 года сформируют в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в среду.

"До старта летнего сезона остаются считанные дни. Чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо создать оперативный штаб, который будет отслеживать ситуацию на курортах, особое внимание уделив транспортной составляющей. В его состав должны войти представители дорожных предприятий. Такие же штабы должны быть и в муниципалитетах", - заявил глава региона на проходящем в Анапе заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Одним из приоритетных вопросов, по словам губернатора, является организация придорожного сервиса по направлению к Крымскому мосту и Сочи, где в июне 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

"Поручаю в приоритетном порядке подготовить временные схемы размещения ларьков с водой, питанием, чтобы при возникновении заторов на дорогах люди не испытывали дискомфорт", - подчеркнул В.Кондратьев.

Накануне В.Кондратьев сообщил журналистам, что с открытием движения по Крымскому мосту курорты Черноморского побережья Кавказа и Крыма будут принимать ежегодно свыше 21 млн туристов в год. Турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет на 30% - 6,2 млн до 8 млн человек в год.

В 2017 году Краснодарский край принял рекордное количество - около 16 млн отдыхающих.

Крг ст