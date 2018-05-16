Жители военного городка близ удмуртского поселка Пугачево после начавшихся взрывов "выведены за периметр"

16.05.18 17:46

© РИА Новости. Игорь Онучин

16 мая. Interfax-Russia.ru - Пункты временного размещения оборудованы для жителей военного городка близ села Пугачево в Удмуртии, эвакуированных из-за детонации боеприпасов.

"Оборудованы три пункта временного размещения для того, чтобы смогли жители там переночевать (...) Пока никто не изъявил желания переехать в ПВР, часть находятся у родственников", - сообщил журналистам премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

Он сказал, что "за периметр все выведены, территория сейчас полностью близлежащая эвакуирована", однако не уточнил количество покинувших свои дома жителей.

"Оснований для того, чтобы эвакуировать население самого поселка (Пугачево - ИФ) мы не видим", - сказал чиновник.

Вместе с тем, по его словам, принято решение об эвакуации 79 человек из расположенного неподалеку санатория. Люди эвакуированы в детский лагерь "Ласточка".

Я.Семенов сообщил, что обстановка на полигоне отслеживается с помощью беспилотников.

"Периодичность срабатывания (боеприпасов - ИФ) стала реже, поэтому мы надеемся, что к вечеру ситуация наладится", - сказал Я.Семенов.

В свою очередь в региональном главке МЧС сообщили, что в военном городке близ поселка Пугачево (Удмуртия), население которого эвакуируется из-за взрывов снарядов, проживает 2 тыс. человек, точное количество выехавших устанавливается.

"Проводится эвакуация жилого военного городка. У бывшей военной части есть военный городок. Там, по нашей ориентировке, проживает около 2 тыс. человек", - сказали агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии, добавив, что пока нет данных о точном количестве эвакуированных жителей.

Представитель пресс-службы отметил, что пожар, площадь которого, по предварительным данным, составляет порядка 20 га, пока не локализован.

В тушении задействовано 114 человек, 43 единицы техники.

По словам очевидцев, близ Пугачево до сих пор слышны взрывы.

Днем 16 мая на территории бывшей военной части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. По последним данным, пожарные остановили распространение огня на арсенале в Удмуртии, район ЧС оцеплен. Пострадавших нет. Местные власти призвали население сохранять спокойствие.