Авиация МЧС сбросила на пожар в Удмуртии 53 тонны воды

17.05.18 08:41

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

17 мая. Interfax-Russia.ru - Авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России, экстренно перебазированные из Екатеринбурга в Удмуртию, где идёт ликвидация пожара на территории для утилизации боеприпасов, продолжат тушение пожара, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.

В среду в зону происшествия прибыли самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством прибыли в зону происшествия накануне вечером и сразу приступили к тушению.

"Общий объём воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны. Тушение с воздуха будет продолжено сегодня с рассветом. Задача авиации - обрабатывать кромку пожара, предотвращая его распространение на населённые пункты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажам категорически запрещено залетать в эпицентр пожара, в зону, где фиксируются взрывы.

"Применение авиации направлено на защиту населённых пунктов, на предотвращение перехода огня на жильё и социально значимые объекты", - сообщил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по авиации) Андрей Груздов.

Кроме авиации и пожарно-спасательных подразделений МЧС России в ликвидации пожара задействованы пожарный поезд РЖД, аварийно-спасательные формирования и службы региональных и муниципальных организаций. Общая численность около 500 человек и более 100 единиц техники.

Разведка оперативной обстановки, которая также обеспечивается воздушными силами и беспилотными летательными аппаратами, покажет, существует ли необходимость увеличения группировки.

Днем в среду на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево в Удмуртии началась детонация неразорвавшихся снарядов. Сообщалось, что пожар охватил порядка 50 га, на которых горит трава. Район ЧС оцеплен. Пострадавших нет.