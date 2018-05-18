Факт крушения Ми-2 на Ставрополье пытались скрыть - СКР

18.05.18 10:12

© РИА Новости. Александр Вильф

18 мая. Interfax-Russia.ru - Неизвестные пытались закопать трактором обломки вертолета Ми-2, упавшего в среду в Ставропольском крае, следствие устанавливает, чьих это рук дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара, начата доследственная проверка, отмечается в документе.

"Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот, выполнявший сельскохозяйственные работы, находится больнице в крайне тяжелом состоянии", - добавили в СКР.

Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В четверг пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что днем 16 мая возле населенного пункта Мирный вертолет Ми-2 потерпел крушение во время авиационно-химических работ, пилот госпитализирован.

Отмечалось, что сотрудниками транспортной прокуратуры организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины падения вертолета устанавливаются.