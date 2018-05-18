Угрожавшего взорвать самолет пассажира сняли с рейса Москва-Махачкала и отправили в полицию

18.05.18 10:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 мая. Interfax-Russia.ru - Пассажир ночного махачкалинского рейса перед вылетом из "Внуково" пригрозил взорвать самолет, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"После посадки в самолет один из пассажиров, возвращавшийся домой в Махачкалу, вел себя неадекватно и агрессивно, а позднее заявил кабинному экипажу, что взорвет самолет", - сказал источник.

На место незамедлительно были вызваны взрывотехники и кинологи, которые осмотрели самолет, но взрывчатки не нашли.

Пассажир отстранен от полета и передан полицейским.