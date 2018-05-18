Проверяется информация о задержке зарплат в компаниях, утилизирующих снаряды близ Пугачево

18.05.18 15:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 мая. Interfax-Russia.ru - Местные жители пожаловались на невыплату зарплат в организациях, которые занимаются утилизацией боеприпасов в районе бывшего артиллерийского арсенала близ поселка Пугачево, оставшихся после взрывов 2011 года, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

"Мы получили сигнал от жителей, что были невыплаты, связанные с зарплатами", - сказал Я.Семенов.

Он отметил, что власти Удмуртии начали проверку этой информации: "Мы со своей стороны работу проведем по анализу задолженности, которая имеется, если она имеется, а дальше уже соответственно будем принимать меры".

Я.Семенов добавил, что необходимо также точно установить, о каких из трех компаний, занимавшихся утилизацией боеприпасов с 2011 года, идет речь. При этом он отметил, что "руководитель у этих юридических лиц был один".

Премьер-министр сообщил также, что компания, которая в настоящее время проводит утилизацию боеприпасов, не получает прямого финансирования за это.

"Она оказывает услуги по разоружению этой территории, а весь металл, который будет там обнаружен, попадает в ее распоряжение. Таковы условия взаимоотношений с министерством обороны", - уточнил Я.Семенов.

Ранее сообщалось, что утилизацией боеприпасов на объекте занимается ООО "НПФ "Специальные технологии". Директор предприятия Сергей Михальчук сообщал журналистам, что возглавляемая им организация занимается очисткой территории двух арсеналов: в Удмуртии и Башкирии, которые в 2011 году "взорвались с разницей в девять дней".

Также сообщалось, что с 2011 года утилизацией боеприпасов занимался Уральский пиротехнический завод, затем ООО "Вторметалл".