Кудрина назначен на должность председателя Счетной палаты РФ

22.05.18 14:07

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума по представлению президента РФ назначила Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты РФ.

Кандидатуру А.Кудрина предложила президенту фракция "Единая Россия". Кроме А.Кудрина президенту для выбора были предложены кандидатуры от трех оппозиционных фракций - от КПРФ депутата Юрия Синельщикова, от ЛДПР аудитора Максима Рохмистрова, от "Справедливой России" главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Госдума на прошлой неделе досрочно прекратила полномочия предыдущего главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

А.Кудрин не работал в органах госвласти семь лет, с 2011 года - после конфликта с занимавшим тогда должность президента Дмитрием Медведевым А.Кудрин был вынужден уйти с поста вице-премьера - министра финансов РФ.

Счетная палата является главным финансовым контрольным ведомством страны, которое независимо от правительства и подконтрольно парламенту. В соответствии с законом "О Счетной палате Российской Федерации", председатель Счетной палаты (СП) назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента.

Алексей Кудрин родился 12 октября 1960 года в городе Добеле Латвийской ССР в семье военнослужащего. В 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского госуниверситета. В 1987 году, окончив аспирантуру Института экономики АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию по теме: "Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования".

В 1988-1990 г. - научный сотрудник Института социально-экономических проблем АН СССР.

С октября 1990 года - заместитель председателя комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета, заместитель председателя комитета по экономическому развитию, председатель Главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга, заместитель, первый заместитель мэра, председатель комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года - заместитель руководителя администрации президента РФ - начальник Главного контрольного управления президента РФ.

В марте 1997 года назначен первым заместителем министра финансов РФ.

С января 1999 года - первый заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России".

В июне 1999 года назначен первым заместителем министра финансов РФ.

В мае 2000 года стал вице-премьером - министром финансов РФ, с марта 2004 года - министром финансов РФ. С сентября 2007 года - вновь вице-премьер - министр финансов РФ.

После отставки 26 сентября 2011 года вернулся к научной деятельности. В 2012 году выступил с инициативой создания Комитета гражданских инициатив и возглавил его.

С апреля 2016 года - председатель совета Центра стратегических разработок.

Декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, медалью П.А. Столыпина I степени.

Женат, имеет сына и дочь.