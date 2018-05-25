Ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в Волгоградской области

25.05.18 18:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 мая. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды прогнозируется в Волгоградской области к вечеру пятницы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По сообщению Волгоградского центрального гидрометцентра, до конца суток местами по Волгоградской области ожидаются ливни, грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным прогнозов в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности: парковать автомобили вдали от деревьев, рекламных щитов, обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции.