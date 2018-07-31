Кровли почти 50 домов пострадали от природной стихии в двух районах Карачаево-Черкесии

31.07.18 10:38

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Сильные ливни и шквалистый ветер повредили кровли нескольких десятков домов и социально-значимого объекта в Усть-Джегутинском и Зеленчукском районах Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Накануне в станице Зеленчукской Зеленчукского района КЧР были повреждены кровли двух многоквартирных домов и девяти частных жилых домовладений", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

Ремонт также потребуется кровлям еще более трех десятков частных домов в Усть-Джегутинском районе, а также кровле здания администрации Джегутинского сельского поселения.

Кроме того, были повреждены строения в селе Сары-Тюз, ауле Кызыл-Кала и селе Старая Джегута.

Также непогода частично нарушила энергоснабжение в Сары-Тюзском сельском поселении.