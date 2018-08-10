Роспотребнадзор в суде добивается компенсации нижегородцам, не попавшим в Анталью из-за отмены авиарейса

10.08.18 13:50

© РИА Новости. Андрей Старостин

10 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области направили иски в защиту интересов пассажиров чартерного рейса в Анталью турецкой авиакомпании Atlasglobal, который так и не состоялся в конце июня.

Пресс-служба ведомства сообщает в пятницу, что в исках содержатся требования о возмещении понесенных убытков, а также о компенсации морального вреда.

"Исковые заявления приняты к производству, назначены даты проведения предварительных судебных заседаний", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, чартерный рейс турецкой авиакомпании Atlasglobal должен был вылететь из аэропорта "Стригино" Нижнего Новгорода в Анталью днем 28 июня. Из-за неисправности самолета вылет откладывался несколько раз, и в итоге отменен совсем.

На рейс было зарегистрировано 206 пассажиров.