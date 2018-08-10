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10.08.18 13:50
Роспотребнадзор в суде добивается компенсации нижегородцам, не попавшим в Анталью из-за отмены авиарейса
Пресс-служба ведомства сообщает в пятницу, что в исках содержатся требования о возмещении понесенных убытков, а также о компенсации морального вреда.
"Исковые заявления приняты к производству, назначены даты проведения предварительных судебных заседаний", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, чартерный рейс турецкой авиакомпании Atlasglobal должен был вылететь из аэропорта "Стригино" Нижнего Новгорода в Анталью днем 28 июня. Из-за неисправности самолета вылет откладывался несколько раз, и в итоге отменен совсем.
На рейс было зарегистрировано 206 пассажиров.
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