Искусственное освещение устанавливают на 10 дорогах в Ставропольском крае

10.08.18 14:04

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья для обеспечения безопасности устанавливают искусственное электроосвещение на объектах региональных автодорог, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства дорожного хозяйства края.

"Для сокращения количества ДТП на региональных дорогах, а также в рамках реализации мероприятий краевой государственной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" уже третий год министерство проводит мероприятия по установке искусственного электроосвещения на региональных автодорогах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что работы проводятся в два этапа. На первом этапе ведется разработка проектной документации, а на втором непосредственно выполняются работы по устройству освещения.

"Сейчас в крае продолжаются работы по устройству искусственного электроосвещения на четырех объектах, переходящих с 2017 года. Это участок автодороги Новоалександровск - Григорополисская - Армавир, два участка автодороги Сенгилеевское - Новотроицкая, участок автодороги Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское. На эти объекты выделено около 80 млн рублей", - сказал представитель ведомства.

Кроме того, он добавил, что в этом году планируется провести работы по устройству искусственного электроосвещения еще на шести участках: на участке автомобильной дороги Изобильный - Труновское - Кугульта, на трех участках дороги Новоалександровск - Григорополисская - Армавир, на участке дороги Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская и на участке дороги Северо-Западный обход Пятигорска.

Все они должны быть введены в эксплуатацию к концу 2018 года.

"Вместе с тем, краевым министерством дорожного хозяйства уже проводится разработка проектной документации еще на девять объектов электроосвещения, работы по которым будут начаты в 2019 году", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в соответствии с ГОСТом стационарное электрическое освещение должно быть предусмотрено на участках автодорог, проходящих по населенным пунктам, на средних и больших мостах, на пересечениях дорог I и II категорий.

Кроме того, освещение должно быть на автобусных остановках, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, на участках концентрации ДТП в темное время суток и иных объектах.