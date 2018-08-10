Владельцы детсада в Астрахани, где связывали детей, задержаны, следствие ходатайствует об аресте

10.08.18 14:22

© РИА Новости. Владимир Песня

10 августа. Interfax-Russia.ru - Семейная пара, владеющая частным детским садом в Астрахани, задержана после появления в соцсетях видео о связывании малышей пеленками во время тихого часа, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в пятницу.

"Муж и жена, владельцы частного детского сада, задержаны. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде ареста", - сказал А.Хегай.

В прокуратуре региона агентству сообщили, что работа детского сада по решению суда приостановлена.

Ранее сообщалось, что в прокуратуру с заявлением обратилась мать одного из воспитанников детсада, которая пожаловалась на жестокие методы обращения с детьми.

Кроме того, в сети появилось видео. На кадрах дети во время "тихого часа" лежат в кроватках по двое, туго связанные пеленками. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать.

В отношении руководства садика возбудили уголовное дело по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выяснилось также, что детсад работал без лицензии, с нарушением санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

В детском саду агентству заявили, что размещенное в соцсетях видео - инсценировка и провокация конкурентов. Учреждение посещали около 30 детей.