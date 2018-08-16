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16.08.18 13:00
Тюменская компания подала иск на 200 млн рублей к новосибирскому ритейлеру Rich family
Иск подан в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам аренды в Арбитражный суд Тюменской области 13 августа.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Спэро-ЛТД" зарегистрировано в Тюмени. Компания занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Ею в равных долях владеют Алексей Киричук, Виктор Никитин и Петр Черепанов. Выручка ООО в 2016 году составила 25,2 млн рублей, чистая прибыль - 11 млн рублей.
Владелец ООО "Рич фамилии" - Валерий Ткачук. Выручка компании в 2017 году составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 1,8 млрд рублей.
Rich family - сеть из 24 гипермаркетов детских товаров в 19 российских городах.
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