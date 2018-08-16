Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более 300 работникам водоканала в Ингушетии

16.08.18 18:00

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Ингушетии по материалам прокурорской проверки возбудили уголовного дело в отношении бывшего руководителя ГУП "ИнгушрегионВодоканал" за невыплату заработной платы работникам предприятия.

"Установлено, что в 2018 году и.о. директора "ИнгушрегионВодоканала" не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам предприятия. В результате этого с 1 января по 31 июня 2018 года перед 332 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате свыше 20,5 млн рублей. ", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного должностного лица.

По результатам их рассмотрения следственным отделом по Сунженскому району СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе СУ СКР по Ингушетии, речь идет о бывшем директоре ГУП "ИнгушрегионВодоканал" Муслиме Дзейтове, уволенном главой республики за нарушения в водоснабжения в ряде населённых пунктов региона.

Лидер региона раскритиковал работу чиновника, сообщив, что он, зная о ежегодных проблемах подачи воды в летнее время, должен был разработать стратегию решения проблемы еще в середине весны.