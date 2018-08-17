Столкнувшийся с причалом в удмуртском Сарапуле теплоход отправлен по маршруту в Пермь

17.08.18 15:49

© РИА Новости. Вадим Алексеев

17 августа. Interfax-Russia.ru - Удмуртская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения теплохода "Капитан Пушкарев" с причалом в городе Сарапуле в пятницу.

"Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства, защите прав потребителей и профилактике правонарушений", - сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, теплоход принадлежит ООО "Академфлот" (Самара) и с 13 августа выполнял речной круиз по маршруту Ярославль-Пермь-Ярославль.

"При причаливании теплохода "Капитан Пушкарев" к стоечному понтону в рамках запланированной стоянки в порту города Сарапул, произошел навал судна на причал", - сообщает пресс-служба.

В результате нарушено лакокрасочное покрытие носовой части теплохода, упал навес пассажирской зоны понтона и повреждено дежурное помещение. Пострадавших нет. Уточняется, что на борту находилось 147 пассажиров, в том числе 6 детей, и 49 членов экипажа.

"В ходе проведенного местного внешнего и внутреннего осмотра наличия водотечности и повреждений судна, препятствующих дальнейшему выполнению рейса, не выявлено. В связи с этим в 14 часов (по московскому времени) судно с пассажирами на борту отправилось по маршруту в г. Пермь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причинами происшедшего стали ошибка капитана судна и неблагоприятные погодные условия - сильный ветер, отмечает также пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу экскурсионный теплоход столкнулся с причалом в Сарапуле, никто не пострадал.