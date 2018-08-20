Число пострадавших в массовом ДТП в Дагестане увеличилось до 20

20.08.18 11:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 августа. Interfax-Russia.ru - Двадцать человек, среди которых пятеро детей, пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По уточненным данным, пострадавших в ДТП 20 человек", - сказал собеседник агентства.