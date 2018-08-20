Мину в четверть тонны подорвали в море возле пляжа в Крыму

20.08.18 11:49

Фото пресс-службы ГУ МЧС по республике Крым

20 августа. Interfax-Russia.ru - Пиротехники МЧС уничтожили старую авиационную мину весом в 250 килограммов, найденную в Черном море неподалеку от пляжа детского лагеря на западе Крыма, сообщила пресс-служба регионального управления чрезвычайного ведомства в понедельник.

"Подозрительный предмет обнаружили туристы на глубине около полутора метров и на расстоянии 10-15 метров от берега. По словам отдыхающих, очертания находки напоминали взрывоопасный предмет. Водолазы пиротехнического отделения произвели погружение и идентифицировали предмет как авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники полиции вывели с пляжа более 300 человек и оцепили территорию на время подрыва мины. Специалисты госинспекции по маломерным судам ограничили доступ к побережью с моря.

Операцию по обезвреживанию провели на месте обнаружения боеприпаса - в сакском селе Поповка - накануне.