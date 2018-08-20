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20.08.18 12:53
В России планируют создать ассоциацию экспортеров муки
"Создается ассоциация для продвижения интересов России на зарубежных рынках муки и продуктов переработки пшеницы. Наша цель - чтобы страна экспортировала готовый продукт с высокой добавленной стоимостью - муку, а не первичное сырье в виде пшеницы", - сказал С.Беляев.
Он добавил, что в установочной встрече, посвященной вопросу создания ассоциации, приняли участие пять компаний: ГК "Беляевская мука", АО "Макфа", ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова", АО "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий" и ГК "Грейн Холдинг".
По словам С.Беляева, суммарный объем экспорта муки данных компаний составляет около 50% от общей продажи этого продукта российского производства за рубеж.
Собеседник агентства пояснил, что хотя перечисленные организации и являются конкурентами на российском рынке, их экспортные интересы сходятся.
"Мы считаем, что тот объем экспорта, который мы имеем сейчас, недопустимо мал. В рамках сотрудничества намереваемся увеличить его в 30 раз за десять лет", - заявил С.Беляев.
Он пояснил, что таким образом объем экспорта предприятий может вырасти с 230 тыс. тонн до 7 млн тонн в год.
В свою очередь генеральный директор ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова" Наталья Загорская, которой принадлежит инициатива создания ассоциации, пояснила "Интерфаксу", что необходимость формирования такой структуры связана с текущим положением российских экспортеров муки на международном рынке.
"На мировых рынках РФ сталкивается с конкурентами в лице Турции, Казахстана и Украины, государственная поддержка которых не позволяет сегодня серьезно конкурировать с ними российским производителям по ценовому фактору", - пояснила Н.Загорская.
Она добавила, что объем экспорта муки Россией сегодня составляет около 1% от объема экспорта зерна.
По мнению Н.Загорской, на новый уровень экспорт российской муки может вывести государственная комплексная поддержка этого направления, которой и будет добиваться ассоциация.
Ассоциацию предложено назвать "Русская МукА", ее регистрация может занять до двух месяцев.
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