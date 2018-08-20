В России планируют создать ассоциацию экспортеров муки

20.08.18 12:53

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 августа. Interfax-Russia.ru - Ряд российских производителей муки намерены объединиться в ассоциацию экспортеров этого продукта для наращивания объемов его продажи за рубеж, сообщил "Интерфаксу" глава группы компаний (ГК) "Беляевская мука" Сергей Беляев.

"Создается ассоциация для продвижения интересов России на зарубежных рынках муки и продуктов переработки пшеницы. Наша цель - чтобы страна экспортировала готовый продукт с высокой добавленной стоимостью - муку, а не первичное сырье в виде пшеницы", - сказал С.Беляев.

Он добавил, что в установочной встрече, посвященной вопросу создания ассоциации, приняли участие пять компаний: ГК "Беляевская мука", АО "Макфа", ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова", АО "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий" и ГК "Грейн Холдинг".

По словам С.Беляева, суммарный объем экспорта муки данных компаний составляет около 50% от общей продажи этого продукта российского производства за рубеж.

Собеседник агентства пояснил, что хотя перечисленные организации и являются конкурентами на российском рынке, их экспортные интересы сходятся.

"Мы считаем, что тот объем экспорта, который мы имеем сейчас, недопустимо мал. В рамках сотрудничества намереваемся увеличить его в 30 раз за десять лет", - заявил С.Беляев.

Он пояснил, что таким образом объем экспорта предприятий может вырасти с 230 тыс. тонн до 7 млн тонн в год.

В свою очередь генеральный директор ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова" Наталья Загорская, которой принадлежит инициатива создания ассоциации, пояснила "Интерфаксу", что необходимость формирования такой структуры связана с текущим положением российских экспортеров муки на международном рынке.

"На мировых рынках РФ сталкивается с конкурентами в лице Турции, Казахстана и Украины, государственная поддержка которых не позволяет сегодня серьезно конкурировать с ними российским производителям по ценовому фактору", - пояснила Н.Загорская.

Она добавила, что объем экспорта муки Россией сегодня составляет около 1% от объема экспорта зерна.

По мнению Н.Загорской, на новый уровень экспорт российской муки может вывести государственная комплексная поддержка этого направления, которой и будет добиваться ассоциация.

Ассоциацию предложено назвать "Русская МукА", ее регистрация может занять до двух месяцев.