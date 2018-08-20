Вопрос цены: Россия надеется заключить контракт с Индией по С-400 в октябре
  
Дело Бутиной: обвиняемой в шпионаже россиянке Марии Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы США
   
Дорога не туда: отказ от ж/д сообщения с Россией ударит по работающим в РФ украинцам
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
20.08.18 12:53

В России планируют создать ассоциацию экспортеров муки

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
17 августа. Interfax-Russia.ru - Ряд российских производителей муки намерены объединиться в ассоциацию экспортеров этого продукта для наращивания объемов его продажи за рубеж, сообщил "Интерфаксу" глава группы компаний (ГК) "Беляевская мука" Сергей Беляев.

"Создается ассоциация для продвижения интересов России на зарубежных рынках муки и продуктов переработки пшеницы. Наша цель - чтобы страна экспортировала готовый продукт с высокой добавленной стоимостью - муку, а не первичное сырье в виде пшеницы", - сказал С.Беляев.

Он добавил, что в установочной встрече, посвященной вопросу создания ассоциации, приняли участие пять компаний: ГК "Беляевская мука", АО "Макфа", ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова", АО "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий" и ГК "Грейн Холдинг".

По словам С.Беляева, суммарный объем экспорта муки данных компаний составляет около 50% от общей продажи этого продукта российского производства за рубеж.

Собеседник агентства пояснил, что хотя перечисленные организации и являются конкурентами на российском рынке, их экспортные интересы сходятся.

"Мы считаем, что тот объем экспорта, который мы имеем сейчас, недопустимо мал. В рамках сотрудничества намереваемся увеличить его в 30 раз за десять лет", - заявил С.Беляев.

Он пояснил, что таким образом объем экспорта предприятий может вырасти с 230 тыс. тонн до 7 млн тонн в год.

В свою очередь генеральный директор ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова" Наталья Загорская, которой принадлежит инициатива создания ассоциации, пояснила "Интерфаксу", что необходимость формирования такой структуры связана с текущим положением российских экспортеров муки на международном рынке.

"На мировых рынках РФ сталкивается с конкурентами в лице Турции, Казахстана и Украины, государственная поддержка которых не позволяет сегодня серьезно конкурировать с ними российским производителям по ценовому фактору", - пояснила Н.Загорская.

Она добавила, что объем экспорта муки Россией сегодня составляет около 1% от объема экспорта зерна.

По мнению Н.Загорской, на новый уровень экспорт российской муки может вывести государственная комплексная поддержка этого направления, которой и будет добиваться ассоциация.

Ассоциацию предложено назвать "Русская МукА", ее регистрация может занять до двух месяцев.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.08.18 12:38
Бассейн за 400 млн рублей построили для студентов на северо-востоке Москвы
.
  20.08.18 11:58
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 21 августа из-за ветра и грозы
.
  20.08.18 10:59
Около 3 тыс. школьников ТиНАО пойдут в новые школы 1 сентября
.
  20.08.18 10:55
После "осеннего" похолодания в середине недели лето вернется в Москву
.
  20.08.18 09:19
Собянин не считает нужным развивать троллейбусные линии в Москве
.
  17.08.18 14:09
Более 60 мировых музеев будут участвовать в создании выставок нового сезона в Третьяковке
.
  17.08.18 13:56
Около 10 тыс. москвичей переселятся по программе реновации в этом году - Собянин
.
  17.08.18 11:57
Более 20 км набережных Москвы-реки благоустроить до конца 2020 года
.
  17.08.18 11:30
Движение поездов на "фиолетовой" линии метро входит в график после почти сбоя
.
  16.08.18 18:04
Суд в Москве перевел под домашний арест фигурантку дела "Нового величия" Павликову


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket