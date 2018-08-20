Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась до 5 тысяч кв. метров, привлечена авиация

20.08.18 14:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Камыш и сухая трава горят на окраине Ростова-на-Дону на площади 5 тыс. кв.м., для тушения привлечен вертолет Ми-8, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко.

"Имелась угроза перехода огня на жилые строения и дачные дома, на данный момент обстановка под контролем, угроза распространения пожара на жилые строения ликвидирована", - сказал Я.Гладченко.

Он отметил, что на месте работает 72 человека и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Сообщение о возгорании сухой растительности на площади 1 тыс. кв.м. в районе Ростовского моря поступило в 10:38 мск понедельника.