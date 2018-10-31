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31.10.18 09:25
Участники конгресса ингушского народа высказались против закона о границе с Чечней
"Всемирный конгресс ингушского народа признал антинародным и антиконституционным Соглашение "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" от 26 сентября 2018 года и закона об его утверждении", - сказано в резолюции конгресса.
Кроме того, отмечается в сообщении по итогам мероприятия, делегаты приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с установлением границы между двумя субъектами.
Ранее сообщалось, что более полутысячи представителей ингушских диаспор и общин из дальнего и ближнего зарубежья съехались на первый всемирный конгресс ингушского народа в Назрани.
На конгресс приехали общественно-политические деятели из Испании, Норвегии, Грузии, Бельгии, Казахстана, Киргизии, Франции, Финляндии и многих российских регионов. Порядка 200 человек на форуме представляли тейпы республики.
Главной целью конгресса объявлено способствовать консолидации ингушского народа для решения стратегических задач по сохранению территориальной целостности, государственности и по развитию Ингушетии.
Организатором конгресса выступил Ингушский комитет национального единства при содействии администрации Назрани. Решение о проведении форума принято в ходе митинга против соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой.
Главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.
Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями. 17 октября оргкомитет митинга решил приостановить акции до 31 октября.
30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.
Глава региона Юнус-Бек Евкуров заявил, что компетентность КС республики по закону о границе между Ингушетией и Чечней должен проверить Конституционный суд России. 31 октября в Магасе намечено проведение санкционированного митинга, который продлится до 2 ноября.
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