Решение КС Ингушетии не отменяет соглашение о границе с Чечней - Евкуров

31.10.18 10:43

© РИА Новости. Михаил Климентьев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Признание несоответствующим Конституции Ингушетии закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены, заявил агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"КС Ингушетии не отменяет и не может отменять, признавать действительным или недействительным это соглашение. С первого дня было видно, что Конституционный суд аффилирован в этой схеме", - сказал ингушский лидер.

По его словам, председатель Конституционного суда республики Аюп Гагиев ранее выражал свое отношение к соглашению в беседах с депутатами.

"Мы ходатайствовали о его отводе. Он не имел права рассматривать дело, так как входил в республиканскую комиссию по границе. Опять же он заинтересованное лицо. И ряд других моментов. Тем не менее, судью рассмотрели соглашение", - отметил Ю.-Б.Евкуров.

Главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста.

8 и 16 октября полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин провели встречу с представителями общественности Ингушетии, на которой обсуждались вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

17 октября оргкомитет митинга решил приостановить акции до 31 октября.