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02.11.18 11:42
Членов религиозно-экстремистской организации задержали Дагестане
"1 ноября сотрудники ФСБ и МВД России задержали пятерых участников запрещенной в России религиозно-экстремистской группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Они призывали к вражде между людьми с помощью видеороликов с экстремистскими призывами, вербовали новых членов и распространяли запрещенную литературу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возглавлял ячейку житель Махачкалы Багавдин Омаров. В отношении него возбуждено дело по ч.1 ст.282.2 (организация деятельности экстремисткой организации) УК РФ.
"По месту жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество экстремисткой литературы и материалов", - добавил Р.Темирбеков.
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