Членов религиозно-экстремистской организации задержали Дагестане

02.11.18 11:42

© РИА Новости. Андрей Архипов

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Силовики в Дагестане задержали членов религиозной организации, которые вели экстремистскую деятельность на территории республики, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"1 ноября сотрудники ФСБ и МВД России задержали пятерых участников запрещенной в России религиозно-экстремистской группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Они призывали к вражде между людьми с помощью видеороликов с экстремистскими призывами, вербовали новых членов и распространяли запрещенную литературу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возглавлял ячейку житель Махачкалы Багавдин Омаров. В отношении него возбуждено дело по ч.1 ст.282.2 (организация деятельности экстремисткой организации) УК РФ.

"По месту жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество экстремисткой литературы и материалов", - добавил Р.Темирбеков.