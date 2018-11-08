Ингушетия намерена создать свыше 4,7 тысяч рабочих и учебных мест в этом году

08.11.18 12:04

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии планируют до конца этого года построить и ввести в эксплуатацию 11 социально значимых объектов, которые позволят значительно снизить дефицит учебных мест и уровень безработицы в регионе, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского правительства.

"До конца 2018 года в Ингушетии введут в эксплуатацию свыше 10 социальных объектов по трем федеральным программам. Речь идет о двух школах, шести детских садах, жилом доме, объекте благоустройства и учреждении здравоохранения", - сказал представитель кабинета министров.

По его данным, открытие упомянутых объектов позволит создать 953 рабочих места, 1 тыс.604 ученических места, 2 тыс. 170 мест в дошкольных учреждениях.

Собеседник агентства добавил, что в 2018 году в восьми муниципальных образованиях республики начато строительство 32 объектов. На их возведение региональные власти планируют затратить более 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что безработица в Ингушетии за десять лет снизилась на 22,5%. Если в 2008 году уровень общей безработицы в республике составлял 49%, то на 1 апреля 2018 года показатели достигли 26,5%. Уровень регистрируемой безработицы за упомянутый период снизился с 25,3 % до 8,9 %.