Кремль ждет решения КС по вопросу границы между Чечней и Ингушетией

08.11.18 13:38

© РИА Новости. Сергей Гунеев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле следят за ситуацией вокруг административной границы между Чечней и Ингушетией, рассчитывают на решение проблемы в Конституционном суде России.

"Следим, будем ждать решения Конституционного суда", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в КС РФ о соответствии основному закону РФ соглашения о границе с Чечней.

"Это рабочая ситуация. Она решается в судебном порядке. Это абсолютно нормально. Спорная, скажем так, ситуация, а споры урегулируются в судебном порядке", - заключил пресс-секретарь президента.