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09.11.18 09:34
Фигурантами дела о превышении полномочий стали cотрудники колонии, в которой содержится Цеповяз
"По версии следствия, в период с января 2015 по февраль 2018 года неустановленными должностными лицами из числа сотрудников исправительной колонии номер три Амурской области в интересах осужденного В.Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий", - сказала С.Петренко "Интерфаксу".
Тем самым, по ее словам, "создавались привилегированные условия наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе".
В связи с этим, по словам С.Петренко, по фактам нарушений правил внутреннего распорядка колонии в отношении ее сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"В ходе расследования уголовного дела следователи установят круг лиц, потворствующих нарушению установленных правил отбывания наказания. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", - заверила представитель СК.
При этом, отметила она, следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, "но и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства".
"Наряду с этим следователями будет проверена информация об угрозах супруге Цеповяза", - сказала С.Петренко.
Она добавила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК.
Во вторник в управлении ФСИН по Амурской области "Интерфаксу" сообщили о проверке по появившимся в интернете фотографиям осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии.
Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году, по ним проведена проверка. Глава СК Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.
Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал В.Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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