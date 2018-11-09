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09.11.18 12:10
Крым начинает вывод из тени нелегальных гостиниц
"Преференции коснутся только тех индивидуальных предпринимателей, которые добровольно вступят в единый реестр средств размещения, участвующих в проекте. Ведение единого реестра будет осуществлять министерство курортов и туризма Республики Крым. К тем, кто не пожелает войти в правовое поле и продолжит нелегальный бизнес, будут применены правовые и административные меры", - говорится в пресс-релизе.
Реестр должен быть сформирован к началу нового курортного сезона 2019 года, считают в Общественной палате Крыма.
Минкурортов региона предлагает введение в республике льготного налогового периода, предположительно, на три года. Предусматривается нулевая налоговая ставка на прибыль для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению временного размещения.
Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс РФ и в крымский закон "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения".
Также предлагается введение моратория, предположительно, на три года на проведение плановых проверок государственного земельного надзора в отношении предпринимателей, оказывающих услуги по временному размещению на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.
"Использование земельного участка, предназначенного для индивидуального жилого строительства, с целью получения дохода, является нарушением Земельного кодекса России. Однако необходимо предоставить время владельцам мини-отелей, в течение которого они получат разрешение на дополнительный вид использования земельного участка, а это возможно только после утверждения Генеральных планов", - говорят в министерстве.
Кроме законодательных преференций, мини-отелям также планируется предоставить субсидию для возмещения части затрат, связанных с проведением классификации, которая, начиная со следующего года, на территории России будет обязательной.
Предложения разработаны по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, их планируется вынести на рассмотрение правительства региона с тем, чтобы Совмин инициировал внесение изменений в законодательство.
По оценкам Минкурортов, на территории республики работают около 4,5 тыс. мини-отелей, из них 1 тыс. 390 зарегистрированы в качестве индивидуальных средств размещения. Также в Крыму работают 18 тыс. квартиросдатчиков, из которых только 399 зарегистрированы соответствующим образом.
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