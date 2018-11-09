Власти Башкирии предлагают двум федеральным агрокомпаниям купить птицекомплекс с 12 млрд рублей долгов

09.11.18 12:47

© РИА Новости. Илья Питалев

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз Башкирии ведет переговоры с двумя федеральными агрокомпаниями об аренде и последующей покупке ООО "Башкирский птицеводческий комплекс им. М.Гафури" (БПК), признанного в марте текущего года банкротом, сообщил замминистра сельского хозяйства Башкирии Юрий Лысов на организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" пресс-конференции в Уфе в пятницу.

"Ситуация по птицекомплексу М. Гафури следующая: судом введена процедура наблюдения, все, что надлежит в этом случае сделать в рамках закона, арбитражный управляющий выполняет. (. .) На данный момент ведутся переговоры с двумя компаниями, которые на данном этапе (до реализации конкурсной массы - ИФ) могут взять этот птицекомплекс в аренду, а в дальнейшем приобрести этот актив и работать с ним как полноценные собственники", - сказал он.

Замминистра не уточнил наименования потенциальных приобретателей, пояснив лишь, что "это две крупные компании федерального уровня, одна - с птицеводческой специализацией, вторая - с другим аграрным направлением", которые заинтересованы в развитии птицеводческого сегмента.

"Основным кредитором птицекомплекса является Россельхозбанк, есть и другие крупные кредиторы, поэтому при ведении переговоров с возможными покупателями необходимо будет получить их согласие. Кредиторам предстоит позднее работать (по долгам птицекомплекса - ИФ) с новыми собственниками", - сказал Ю.Лысов.

По его словам, торги по имущественному комплексу башкирского предприятия "могут состояться не раньше второй половины 2019 года".

Ранее сообщалось, что власти Башкирии ведут переговоры с кредиторами БПК о реструктуризации около 12 млрд рублей долга. Сумма обязательств перед основным кредитором - РСХБ - составляет 7,254 млрд рублей.

В ноябре 2017 года налоговые органы подали в суд заявление о признании БПК банкротом. В конце марта 2018 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения.

В 2017 году выручка БПК сократилась до 915,5 млн рублей - более чем в 3 раза по сравнению с предшествующим годом. Чистый убыток составил 4,3 млрд рублей. В настоящее время комплекс законсервирован, его территория площадью около 30 га находится под охраной.

БПК принадлежит предпринимателю Дамиру Камилову и Нэлли Юсуповой. Д.Камилов ранее владел ныне ликвидированным ООО "Агидель-инвест", которое являлось одним из продавцов контрольного пакета акций "Башнефти" (MOEX: BANE), выкупленного в 2009 году АФК "Система" (MOEX: AFKS). Н.Юсупова владеет активами в Башкирии, Челябинской и Свердловской областях.