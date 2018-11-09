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09.11.18 15:24

Проверка проводится по факту заболевания школьников в Пензенской области

© РИА Новости. Василий Батанов
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура проводит проверку по факту заболевания учащихся школы в селе Бессоновка Пензенской области.

Представитель прокуратуры региона сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что дети стали обращаться к медикам с недомоганием с четверга.

"В настоящее время известно об обращении в медучреждения десяти учащихся с признаками острой кишечной инфекции. Пятеро из них госпитализированы. Заболевшие - ученики 4-7 классов", - сказал собеседник агентства.

По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в школе.

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