Проверка проводится по факту заболевания школьников в Пензенской области

09.11.18 15:24

© РИА Новости. Василий Батанов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура проводит проверку по факту заболевания учащихся школы в селе Бессоновка Пензенской области.

Представитель прокуратуры региона сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что дети стали обращаться к медикам с недомоганием с четверга.

"В настоящее время известно об обращении в медучреждения десяти учащихся с признаками острой кишечной инфекции. Пятеро из них госпитализированы. Заболевшие - ученики 4-7 классов", - сказал собеседник агентства.

По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в школе.