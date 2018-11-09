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09.11.18 15:39
Минниханов представил турпотенциал республики на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана
"В рамках форума организована туристическая выставка, где среди прочих представлена и экспозиция Республики Татарстан", - говорится в пресс-релизе.
Р.Минниханов сообщил, что между Казахстаном и Татарстаном были подписаны соглашения о развитии проекта "Великий Волжский путь". Таким образом Татарстан рассчитывает активизировать двухсторонний туристический поток между Казахстаном и Татарстаном.
Проект "Великий Волжский путь" предполагает передвижение туристического потока из Казахстана, Оренбургской области, Самары, Казани, Ульяновска, Йошкар-Олы, Чебоксар. Этот туристический проект связывает Казахстан и Россию, а также регионы Российской Федерации.
Президент Татарстана также акцентировал внимание на развитии такого направления в туристической сфере, как посещение великого города Болгар, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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