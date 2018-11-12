Атлантический циклон несет похолодание в Крым

12.11.18 16:15

© РИА Новости. Алексей Павлишак

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Снижение температуры воздуха и дожди прогнозируются с завтрашнего дня в Крыму, спасатели советуют воздержаться от походов в горы и выходов в море, сообщила пресс-служба МЧС республики (входит в состав крымского правительства).

"В связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона с 13 ноября в Крыму ожидается похолодание. Ночью в горах ожидается минусовая температура. С 14-15 ноября уже возможен снег", - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС Крыма, спасательная и специализированная техника готова к реагированию на чрезвычайные происшествия.

Спасатели призывают туристов, альпинистов и грибников во время непогоды "исключить нахождение на удаленных, труднодоступных участках крымских гор, адекватно рассчитывать время возвращения, иметь при себе теплые вещи и сообщать родным и близким о своем передвижении".

Судовладельцев просят в случае ухудшения метеоусловий отложить выход в море, либо своевременно укрыться в ближайшей бухте, стоянка в которой будет безопасна.