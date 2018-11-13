Трое жителей Энгельса скончались от отравления суррогатным алкоголем

13.11.18 11:18

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Трое жителей Энгельса Саратовской области скончались от отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном Минздраве во вторник.

Тела погибших обнаружены накануне вечером в квартире многоэтажного жилого дома на улице Менделеева.

"Точную причину их гибели установят эксперты. По предварительным данным, они отравились фальсифицированным алкоголем", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь на сайте регионального СУ СКР во вторник сообщается, что погибшие - двое мужчин и женщина.

Накануне вечером 17-летняя девушка вернулась домой, где жила с мамой и дедушкой. Дверь была заперта изнутри, на звонки никто не отвечал. Девушка обратилась в службу спасения. Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили тела трех человек: ее деда и матери, а также их гостя.

Отмечается, что видимых телесных повреждений на телах не обнаружено.

"Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе химическая и судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечает следствие